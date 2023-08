Inflatie in eurozone stabiel op 5,3 procent: voeding, alcohol en tabak duurder

De prijzen in de eurolanden zijn in augustus net zo hard gestegen als vorige maand. Dat komt vooral doordat de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak opnieuw sterk zijn toegenomen. Gas en elektriciteit waren wel goedkoper dan een jaar eerder, maar daalden minder sterk in prijs dan een maand eerder.

De inflatie bleef daardoor in augustus onveranderd op 5,3 procent, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste raming. In juli koelde de prijsstijging in de eurozone nog af van 5,5 procent tot 5,3 procent op jaarbasis. Op maandbasis namen de prijzen in augustus wel met 0,6 procent toe.

Het cijfer is hoger dan analisten gepolst door Bloomberg gemiddeld genomen verwacht hadden. Zij gingen uit van een inflatie van 5,1 procent. De inflatie in de eurozone blijft hiermee fors hoger dan de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank.

In ons land bleef de inflatie in augustus hangen rond de 4 procent. “Dat is niet de daling die we verwacht hadden”, zegt Stijn Baert. “Volgens het Planbureau had de inflatie deze maand verder tot 3,4% moeten dalen om de maanden nadien richting de “normale” 2% te gaan. Die blijkt dus nog niet in zicht.”

De consumentenprijzen in het eurogebied begonnen vorig jaar flink op te lopen. Door de inval van Rusland in Oekraïne werden vooral gas, olie en andere grondstoffen duurder. Energie is inmiddels weer een stuk goedkoper geworden. Ook heeft de Europese Centrale Bank (ECB) sinds vorig jaar de rente in de eurozone in een recordtempo verhoogd om de sterke prijsstijgingen aan te pakken.

Renteverhoging ECB

Aangezien de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2 procent ligt, schroefde de ECB de rente in juli opnieuw op met een kwart procentpunt tot 3,75 procent. Of de ECB de rente bij de volgende vergadering in september verder zal verhogen, hangt volgens de centrale bank af van de dan beschikbare economische cijfers.

Ondanks dat de inflatie deze maand niet verder is afgenomen, blijft de algehele ontwikkeling van de prijzen relatief gunstig, zei ING-econoom Bert Colijn in een reactie op de cijfers. Hij verwacht nog steeds dat de inflatie aan het eind van het jaar veel lager zal zijn. Toch denkt hij wel dat de ECB de rente over twee weken opnieuw zal verhogen.