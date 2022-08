India bevestigt eerste sterfgeval door apenpokken in Azië

Tweede dode door apenpokken in Spanje, WHO verwacht verdere stijging van sterfgeval­len in Europa

In Spanje is een tweede sterfgeval door apenpokken gerapporteerd, een dag nadat de eerste dode door de ziekte werd gemeld. "Van de 3750 patiënten zijn er 120 in het ziekenhuis opgenomen en zijn er twee overleden", meldde het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het Europese bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht een stijging van het aantal sterfgevallen in heel Europa.

30 juli