In VS voor het eerst sinds de jaren ‘80 meer vinylplaten verkocht dan cd’s, België volgt de trend

Vinylplaten zijn immens populair, de verkoop steeg in de VS namelijk al voor het 16e jaar op rij. Uit een nieuw rapport van de Recording Industry Association of America (RIAA) blijkt dat de inkomsten voor fysieke muziekformaten in de loop der jaren zijn gestegen, gekenmerkt door een “opmerkelijke heropleving” in 2021 nadat ze in coronajaar 2020 kelderde. Inkomsten uit fysieke kopieën stegen vorig jaar met 4%, voortgestuwd door vinylplaten met een stijging van 17%. Ondertussen daalde de omzet van cd’s met 18%. Fysieke kopieën van muziek blijven beter presteren dan digitale downloads, dat opnieuw een omzetdaling zag, zo blijkt uit het rapport. Het staat in schril contrast met de piek die het kende in 2012. Sindsdien zijn de downloads gekelderd, tot slechts 3% vorig jaar.