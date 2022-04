IN KAART. Welke gebieden zijn al bezet? Volg hier het Russische offensief in Oekraïne

Dat de Russische troepen zich terugtrekken uit de regio rond Kiev, betekent nog niet dat de eindfase van de oorlog is ingezet. De Russische herpositioneren zich. Er is sprake van een hergroepering in de oostelijke Donbas-regio, zo waarschuwt de NAVO. De stad Boetsja, bij Kiev, werd de afgelopen dagen zwaar getroffen. De beelden uit het stadje veroorzaakten internationale verontwaardiging. Dit is de laatste stand van zaken.

Het Russisch leger zet verdere stappen om het offensief te reorganiseren op het oosten van Oekraïne. Dat claimt het Britse ministerie van Defensie, maar kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Volgens het rapport zou Rusland de oorlog tegen Oekraïne nu focussen op de Donbas-regio.

“We kunnen dus bijkomende offensieve acties verwachten, die nog meer leed zullen veroorzaken”, stelt secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Naast reguliere soldaten worden er ook huurlingen van de beruchte Wagner Groep naar het gebied gestuurd.

Noorden

Na besprekingen met Oekraïne stemde Rusland er vorige week mee in zijn gevechtsoperaties in de buurt van Kiev - gelegen in het noorden van het land - en Tsjernihiv aanzienlijk te verminderen. Dat de Russen wegtrekken uit de regio rond hoofdstad Kiev betekent dus niet dat de oorlog in een eindfase komt. “Over een week zullen het oosten en zuiden van Oekraïne zware klappen krijgen”, zegt expert Russische oorlogsvoering Roger Housen (61) aan onze redactie.

De Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv is voor 70 procent verwoest na Russische aanvallen. Dat heeft de burgemeester van de stad gisteren bekendgemaakt. Tsjernihiv, een stad met ruim 285.000 inwoners, herbergt verschillende middeleeuwse kerken en kloosters. Voor het centrum van de stad was zelfs de status van werelderfgoed aangevraagd.

Volledig scherm Volgens lokale bewoners is deze Oekraïense burger gedood door Russische soldaten. © REUTERS

In Boetsja, een stad bij Kiev, vond de afgelopen dagen een bloedbad plaats. Gisterenavond werden al 330 tot 340 lichamen geborgen. Dat melden Oekraïense media, waaronder de krant Ukrajinska Prawda. Er wordt verder gezocht naar slachtoffers. Sommige lichamen werden begraven in achtertuinen, klinkt het. De beelden uit het stadje Boetsja, waar talloze lichamen van inwoners op straat werden gevonden, veroorzaakten internationale afschuw.

Oosten

In zijn laatste videoboodschap waarschuwt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor Russische aanvallen in het oosten van het land. Volgens hem worden de Russische troepen massaal naar de Donbas en naar Charkiv gebracht.

In het oosten van Oekraïne, aan de grens met Rusland, wordt hevig gevochten in een woonwijk in Charkiv, de tweede grootste stad van Oekraïne, met normaal ongeveer 1,5 miljoen inwoners. De stad is overwegend Russischtalig en ligt niet ver van de Russische grens. Sinds het begin van het conflict ligt de stad onder Russisch vuur. Gebouwen zijn vernield en straten liggen in puin. Elke dag worden daar tientallen slachtoffers gemeld, vaak burgers.

Volledig scherm Bij de aanvallen op Charkiv werd ook dit politiegebouw geraakt. © rv

Russische troepen zijn begonnen met zich terug te trekken uit de oostelijke Oekraïense stad Soemy. Dat hebben lokale autoriteiten vandaag bekendgemaakt. Het is echter nog te vroeg om te zeggen dat de regio bevrijd is, aldus Dmytro Zhyvytskyi, hoofd van het regionale bestuur. Hij voegde er nog aan toe dat een groot aantal Russische troepen in de regio was gesignaleerd en dat er veel aanvallen op burgers zijn geweest.

Het Russische leger heeft de afgelopen dagen het zwaartepunt van zijn aanvallen in Oekraïne verlegd van het gebied rond de hoofdstad Kiev naar Donetsk en Loehansk, waar het geweld toeneemt. Die twee regio’s zijn deels in handen van pro-Russische separatisten en Rusland heeft zich ten doel gesteld het hele gebied “te bevrijden”. Sinds het begin van de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari zijn ongeveer 20.598 burgers uit Loehansk gevlucht en 6.584 uit Donetsk, aldus het Oekraïense leger.

Bij een Russische aanval op een ziekenhuis in Roebizjne, in het oosten van Oekraïne, is gisteren minstens één dode gevallen en zijn drie anderen gewond geraakt, zo heeft de gouverneur van de regio, Sergei Gaidai, op Telegram gemeld. De stad, die bij Loehansk in de regio Donbas ligt, was al vaak het doelwit van bombardementen sinds de Russische invasie op 24 februari.

Zuiden

In het zuiden van Oekraïne rukt het Russische leger op vanuit de Krim, het schiereiland dat Rusland al in 2014 annexeerde. De zuidelijke havenstad Marioepol wordt al weken belegerd en aangevallen door Russische troepen, de levensmiddelen zijn zo goed als op. Pogingen om humanitaire corridors in te richten, mislukken steeds omdat de Russen zich niet aan het staakt-het-vuren zou houden. Maar vrijdagavond konden dan toch enkele tientallen bussen vertrekken vanuit het nabijgelegen Berdjansk, met inwoners van Marioepol die erin geslaagd waren tot daar te vluchten.

In de stad Otsjakiv kwamen gisteren zeven mensen om het leven bij Russische bombardementen. Daar raakten ook twintig anderen gewond. In Mykolajiv viel één dodelijk slachtoffer. Daarnaast zou er ook sprake zijn van 14 gewonden, onder wie een kind. Volgens het parket hebben de Russische beschietingen huizen en andere burgerdoelwitten vernield. Mykolajiv is een belangrijk strategisch kruispunt op weg naar de Oekraïense havenstad Odessa. Otsjakiv vormt als sinds het begin van de Russische invasie een doelwit.

Volledig scherm Verwoesting in Mykolajiv. © AFP

Zaterdagochtend vroeg werd onder meer Dnipro volgens de Oekraïense autoriteiten het doelwit van Russische raketaanvallen. Volgens de krant Ukrayinska Pravda werden afgelopen weekend twee of drie zware explosies gehoord in de stad.

Ook de regio rond de industriestad Kryvy Rih, de geboorteplaats van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, werd volgens de lokale legercommandant Oleksandr Vilkul onder vuur genomen. Een tankstation vatte daarbij vuur. Volgens Vilkul gebruikte het Russische leger daarvoor Grad-raketwerpers, die meerdere raketten tegelijkertijd kunnen afvuren. Die informatie kon niet onafhankelijk gecontroleerd worden.

Russische troepen hebben afgelopen nacht de zuidelijke Oekraïense havenstad Odesa opnieuw aangevallen met raketten. Dat meldt het regionale bestuur op Facebook. Afgelopen weekend waren er al verschillende raketten gelost op Odessa, een stad met meer dan een miljoen inwoners aan de Zwarte Zee. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn vanuit schepen en vliegtuigen een olieraffinaderij en drie brandstofdepots in de buurt van de stad beschoten. Die sites leverden brandstof aan de Oekraïense troepen in de richting van Mykolajiv, verder naar het oosten, aldus Moskou.

Oekraïense troepen hebben naar eigen zeggen de afgelopen dagen elf nederzettingen in de zuidelijke Oekraïense regio Cherson heroverd. Het Russische leger stelt echter dat het de hele regio in handen heeft.

Volledig scherm Gevechten in Z-Oekraïne © VTM Nieuws/Institute for the Study of War