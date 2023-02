IN KAART. Dit zijn dé ‘zonnegemeentes’ van Vlaanderen: zo scoort jouw woonplaats voor zonne-energie

“Poetins toekomst aan de macht is minder zeker geworden door oorlog in Oekraïne”

Moet Poetin vrezen voor zijn positie in het Kremlin? Volgens een Westerse functionaris is de toekomst van de Russische president in ieder geval minder zeker geworden door de oorlog in Oekraïne. Het is echter onmogelijk te voorspellen wanneer er “veranderingen” in het Kremlin zouden plaatsvinden.