In gesprek met drie vrienden uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne: “Het maakt ons gek dat onze families elkaar op dit moment kunnen vermoorden”

Celebrities Komiek Dave Chappelle aangeval­len op podium, maar show gaat gewoon door

Een woordvoerder van Dave Chappelle (48) heeft gereageerd op het incident dat plaatsvond tijdens zijn show in de Hollywood Bowl op het Netflix is a Joke-festival, waar hij door een man uit het publiek werd bedreigd met een neppistool. “Hoe ongelukkig en ongemakkelijk het ook was, Chappelle ging door.” De Canadese comedian Howie Mandel (66) linkt de aanval dan weer aan de Oscarklap van Will Smith. “Wat daar gebeurd is, heeft deuren geopend voor het gebruiken van geweld.”

10:22