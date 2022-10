IN BEELD. Het halloweenfeest dat uitdraaide op een drama

Leider één van belangrijk­ste partijen Haïti doodgescho­ten

In Haïti is de leider van één van de belangrijkste politieke partijen vrijdag om het leven gebracht. Het gaat om de 52-jarige Eric Jean Baptiste. Hij is de secretaris-generaal van de Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (RDNP) en was in het verleden kandidaat bij de presidentsverkiezingen.

19:25