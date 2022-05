IN BEELD. Google opent nieuw kantoor in Silicon Valley

Denisova- en moderne mens kruisten dan toch elkaars pad: 130.000 jaar oude kindertand in Laos geeft geheimen prijs

In een berggrot in Laos is een tand van 131.000 tot wel 164.000 jaar oud gevonden. Dat schrijven onderzoekers in het vaktijdschrift Nature Communications. De tand is afkomstig van een Denisovamens en dat is opmerkelijk want andere resten van de uitgestorven mensensoort werden in Siberië teruggevonden, duizenden kilometers verderop. Vermoedelijk kruisten Denisovamensen in Zuidoost-Azië het pad van de moderne mens, wat heel wat vragen zou beantwoorden.

