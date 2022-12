IN BEELD. Een lichtpuntje in tijden van wanhoop: zo vieren Oekraïners dit jaar Kerstmis

Kardinaal De Kesel: “We moeten ons verzetten tegen zelfgenoeg­zaam­heid en onverschil­lig­heid”

De uitdagingen waar onze samenleving vandaag mee wordt geconfronteerd, zijn groot. Alleen door solidair te zijn, kunnen we die het hoofd bieden. Dat is de boodschap die kardinaal Jozef De Kesel brengt in zijn kersthomilie. Hij sprak de homilie zaterdag uit in de middernachtmis in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal en zal ze vandaag lezen in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.

6:49