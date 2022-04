IN BEELD. De winnaars van de Sony World Photography Awards 2022

Adam Ferguson uit Australië heeft de titel ‘Fotograaf van het jaar’ gekregen. Hij gaf zijn krachtige fotoreeks de naam ‘Migrantes’. Het is een serie portretten in zwart-wit van migranten in Mexico die wachten om de grens met de Verenigde Staten over te steken.

“Met deze beelden deed ik een poging om empathie op te wekken in plaats van sympathie. Ik hoopte het proces van marginalisatie te ondermijnen door deze mensen een gezicht te geven”, zegt Ferguson. “Ik ben dankbaar voor de dappere en veerkrachtige individuen die hieraan wilden meewerken.”

Morgen start de tentoonstelling Sony World Photography Awards 2022 in Somerset House in Londen. In totaal kun je meer dan driehonderd prints en honderden andere afbeeldingen van fotografen op de shortlist bekijken. De expo loopt nog tot 2 mei.

Volledig scherm Uit de fotoreeks 'Migrantes' van Adam Ferguson. © Adam Ferguson

Volledig scherm Uit de fotoreeks 'Migrantes' van Adam Ferguson. © Adam Ferguson

Volledig scherm Uit de fotoreeks 'Migrantes' van Adam Ferguson. © Adam Ferguson

Fotografen konden een serie van vijf tot tien afbeeldingen insturen in verschillende categorieën: van architectuur en design tot documentaire. Wij selecteerden enkele beelden van de winnaars.

Architectuur en design

De eerste prijs in de categorie ‘Architectuur en Design’ ging naar Domagoj Burilović met zijn reeks ‘Dorf’. Als gevolg van de impact van de oorlog in Kroatië en de daaropvolgende achteruitgang van de industrie, verhuist een groot deel van de bevolking van de Kroatische regio Slavonië naar Duitsland. De regio ligt er verlaten bij. Burilović bracht de huizen in Slavonië en de natuur in beeld.

Volledig scherm Uit de reeks 'Dorf' van Domagoj Burilović. © Domagoj Burilović

Volledig scherm Uit de reeks 'Dorf' van Domagoj Burilović. © Domagoj Burilović

Documentaire

In de categorie ‘Documentaire’ won de Deense fotograaf Jan Grarup met zijn serie ‘The Children of the Financial Collapse in Venezuela’. Veel mensen in Venezuela hebben geen toegang tot noodhulp, schoon drinkwater, voedsel of onderdak door de financiële crisis.

Volledig scherm Een foto van Jan Grarup. © Jan Grarup

Volledig scherm Foto van Jan Grarup. © Jan Grarup

Wildlife en natuur

‘The Fox’s Tale’ van Milan Radisics is een magnifieke fotoreeks met een vos in de hoofdrol. Radisics observeerde het dier, dat hij de naam Roxy gaf, nauwkeurig. “Tijdens de lockdown werden zowel dier als mens gedwongen zich aan te passen aan de omstandigheden. De mens aan de wildernis van het bos, de dieren aan de menselijke omgeving”, legt Radisics uit.

Volledig scherm ‘The Fox’s Tale’ van Milan Radisic. © Milan Radisic

Volledig scherm ‘The Fox’s Tale’ van Milan Radisic. © Milan Radisic

Competitie en sport

Ricardo Teles won in de categorie ‘Competitie en Sport’. Hij gaf zijn fotoreeks de naam ‘Quarup’. De Quarup is in het Parque Indígena do Xingu het belangrijkste begrafenisritueel van de Xingu zoals de Aweti, Kamaiurá, Mehinako en de Yawalapiti in het noorden van de deelstaat Mato Grosso, Brazilië. Het is een bijeenkomst van alle naburige stammen om leven, dood en wedergeboorte te vieren. Deze foto’s zijn genomen tijdens een Kuarup-viering in het Afukuri-dorp van de etnische groep Kuikuro.

Volledig scherm Ricardo Teles © Ricardo Teles

Volledig scherm Een foto van Ricardo Teles. © Ricardo Teles

Landschap

Lorenzo Poli legde in zijn reeks ‘Life on Earth’ de schoonheid van de natuur vast. Hij won de eerste prijs in de categorie ‘Landschap’. Poli refereert aan filosoof Alan Watts om duiding te geven bij zijn foto’s. “Zoals de filosoof zei: ‘Ieder van ons, niet alleen mensen, maar elk blad, elk onkruid, bestaat op de manier waarop het bestaat, alleen omdat al het andere eromheen dat doet. En als je een ver, ver bos ingaat en heel stil wordt, zal je begrijpen dat je met alles verbonden bent’.”

Volledig scherm Een beeld van Lorenzo Poli © Lorenzo Poli

Volledig scherm Een beeld van Lorenzo Poli. © Lorenzo Poli