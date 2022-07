IN BEELD. Alle hens aan denk om wereldberoemde sequoia’s te redden bij brand in Yosemite Park

Wetenschap & planeetBijna 400 brandweerlieden zijn druk in de weer om de bosbranden in het Yosemite Park (Californië) te blussen. Speciale aandacht gaat daarbij naar de wereldberoemde sequoia’s in Mariposa Grove. Tot nu is geen enkele reuzenboom verloren gegaan en de brandweer zet alles op alles om dat zo te houden.

In Mariposa Grove staan meer dan 500 zeldzame reuzensequoia’s of mammoetbomen. Sommige van die bomen zijn al meer dan drieduizend jaar oud. De grootste is 83 meter hoog en heeft een omtrek van elf meter. Sinds 7 juli worden de bomen echter bedreigd door een bosbrand. De omvang van die brand is afgelopen weekend verdubbeld. Het vuur heeft naar schatting al meer dan 643 hectare vernield.

Brandweerlieden werken in moeilijk gebied om de sequoia’s te vrijwaren. Voorlopig slagen ze daarin: er is tot nu toe nog geen enkele reuzenboom verloren gegaan. Hoe gaan de spuitgasten te werk? In de buurt van de sequoia’s verwijdert de brandweer dode bomen, takken en kreupelhout. Vervolgens worden stukken grond gecontroleerd afgebrand. Brandweerwoordvoerder Robbie Johnson omschrijft het resultaat als volgt: “De bomen staan in een soort van ‘donutgat’ en eromheen is het veilig.”

Grizzly Giant, de bekendste mammoetboom in het park, krijgt extra bescherming. De brandweer heeft sproeiers geplaatst om deze sequoia tegen het vuur te beschermen. De boom is een toeristische trekpleister en dat is niet verwonderlijk. Grizzly Giant is 63,7 meter hoog en heeft op grondniveau een omtrek van maar liefst 29,5 meter.

Als gevolg van de branden in het Yosemite Park zijn er in totaal al bijna 1.600 mensen geëvacueerd. De evacuaties vonden plaats in Wawona (in het park zelf) en onder honderden kampeerders dicht bij Wawona. De autoriteiten waarschuwen dat de luchtkwaliteit in grote delen van het park een ongezond niveau heeft bereikt. Door de brand is er veel rook en roet. Het is nog onduidelijk hoe de bosbrand is ontstaan.

Grizzly Giant is de beroemdste mammoetboom in het nationaal park.

Vegetatie rond de sequoia's wordt natgespoten om de vlammen weg te houden.

