In 2021 vloog koning Filip zeven keer naar het buitenland, voor 125.000 euro: “Toch soberder dan andere koningshuizen”

Pelosi bezorgd over groeiende spanningen met Noord-Ko­rea

Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft op haar Azië-reis haar bezorgdheid geuit over de toenemende spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. De Noord-Koreaanse dreigementen zijn zorgwekkend, luidde het in een gezamenlijke verklaring met Kim Jin-pyo, de voorzitter van de Nationale Vergadering, die donderdag in Seoel werd vrijgegeven. Pelosi was de avond voordien in Zuid-Korea aangekomen na een omstreden bezoek aan Taiwan.

11:18