Imke Courtois wil dat we meer bewegen: “Wees niet te streng voor jezelf: 10 minuten joggen is wél al de moeite”

31 januari 2020

12u00 0 We willen – en moeten – meer bewegen, maar zijn te lui, te druk bezig of kunnen wel een ander excuus bedenken. Zelfs voor ex-voetbalster Imke Courtois klinkt dat herkenbaar. “Ik heb ook niet altijd zin om te bewegen. Maar zodra ik het niet doe, voel ik het aan mijn lijf.” Gelukkig heeft ze een paar rake tips en tricks die je geheid in actie krijgen.

Een interview met Vlaanderens bekendste ex-voetbalster. Dan verwacht je verhalen over hard gaan, constant actief zijn, hoe fantastisch sporten is. En akkoord, Imke sport nog altijd veel, minstens vier keer per week zelfs. Maar tegelijk krijgt ze, net als de gemiddelde Vlaming, overdag niet bijster veel beweging. “Ik heb best een zittende levensstijl: ik zit veel in de wagen en wanneer ik aan mijn doctoraat werk of bij de VRT, zit ik ook een hele dag achter de computer. Maar het zijn zulke patronen die we echt moeten doorbreken.”

Op den duur zitten we inderdaad de hele dag neer. Hoe los jij dat dan op?

“Ik probeer om de twintig minuten recht te staan: dan haal ik iets in de keuken of ga ik naar het toilet. Ik kan gelukkig ook niet echt stilzitten, mijn lichaam geeft me om het halfuur aan dat het beweging nodig heeft. Dus elke reden voor een wandeling is goed. Telefoneren: dat kan je al wandelend doen. Een vraag voor een collega? Laat de e-mails achterwege en zoek hem of haar op in het gebouw. En het allerbeste is om toch voor of na het werk even te sporten. Als dat niet leuk klinkt, máák het dan leuk door met een vriendin af te spreken voor een partijtje badminton of squash of noem maar op.”

Veel Vlamingen gebruiken een stappenteller om ervoor te zorgen dat ze toch beweging krijgen. Ben je daar fan van?

“Ik gebruik er zelf geen, mijn mama wel. Mensen verschillen in hun aanpak en dat is belangrijk om mee in rekening te nemen. Ik monitor zelf wel of mijn conditie op punt blijft, maar ben persoonlijk geen grote fan van stappentellers of van het kwantificeren van prestaties. Daarmee leg je een soort lat voor jezelf die je moet halen, met soms teleurstelling tot gevolg. Terwijl je beweging net met een leuk gevoel zou moeten associëren. Maak doorheen de dag positieve keuzes – neem de trap, doe boodschappen met de fiets – en laat dié je maatstaf zijn voor of je goed bezig bent.”

Anderzijds klinkt dat als ‘te weinig’, gewoon nu en dan de trap nemen. Of zien we dat verkeerd?

“Mensen zijn vaak te streng voor zichzelf als het op beweging aankomt. Ze denken: ‘als ik geen tien kilometer haal, dan begin ik er niet aan.’ Of: ‘ik heb maar een halfuurtje tijd, wat voor zin heeft het.’ Terwijl het juist wél zin heeft, zelfs al loop je maar tien minuutjes. En een halfuurtje het huis poetsen of in de tuin werken, dat is óók actief bezig zijn. Wees je bewust van die kleine prestaties, want het is net zo dat je het plezier in bewegen ontdekt.”

Je praat over je mama en haar stappenteller. Hoe staat zij tegenover beweging?

“Mijn moeder is nooit echt sportief geweest. En ze heeft veel operaties moeten ondergaan: aan haar knieën, ellebogen en schouder. Als ze dan wél probeerde te sporten, wilde ze te snel te veel doen en had ze pijn. ‘Zie je wel, sporten is niet goed voor me’, concludeerde ze dan. Ik heb haar moeten helpen inzien dat ze langzaamaan moet opbouwen en vooral: dat ze het plezier erin moet voelen. We zijn begonnen met samen te gaan wandelen. Dat werkt veel beter: sámen bewegen in plaats van te zeggen ‘beweeg nu eens meer’. Ondertussen vindt ze het oprecht leuk, wandelt ze sneller dan mijn stiefvader en gaat dus soms alleen op stap. Voor vijf kilometer, voor elf. Nu geef ik haar voor haar verjaardag spulletjes die ze als wandelaarster kan gebruiken, een subtiele manier van aanmoediging.” (lacht)

Hoe beleef jij plezier aan beweging?

“Tijdens vind ik het heerlijk hoe bewegen mijn gedachten verzet. Maar dat gevoel achteraf! Wanneer je voldaan in de zetel of achter je computer kan ploffen! Daar beleef ik bakken plezier aan. En dat je daarna zonder schuldgevoel eens culinair kan zondigen: even heerlijk. Je lichaam en leven is gewoon meer in balans, als je beweegt. Ik heb het voordeel dat ik er als kind mee opgegroeid ben, waardoor het voor mij even ‘logisch’ aanvoelt als eten en drinken. Misschien is dat ook een belangrijke tip: laat kinderen meer bewegen, haal ze weg achter die schermen.”

Imke Courtois

• 31 jaar, geboren in Leuven

• Voetbalde als centrale verdedigster o.a. bij het Belgische vrouwenelftal, de Red Flames (2006-2017)

• Heeft een diploma in ergotherapie en kinesitherapie, doctoreert nu in de gezondheidspsychologie aan de KU Leuven

• Werkt sinds vorig jaar halftijds als experte sport en gezondheid bij de VRT

Hoe zet jij de Vlaming aan tot meer bewegen?

