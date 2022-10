IMF verlaagt groeiprognose voor wereldeconomie in 2023: economische groei België bijna tot stilstand

‘Spookboot’ van WO2 duikt plots op in stuwmeer in Californië

In het Shasta Lake, het grootste stuwmeer van Californië, is een merkwaardig artefact opgedoken. Het gaat om een gezonken scheepsvaartuig, gedoopt tot de ‘spookboot’, dat onder meer werd ingezet om tijdens de Tweede Wereldoorlog Amerikaanse troepen naar het Europese vasteland te brengen. Hoe de boot in een stuwmeer in Californië terecht is gekomen, is een groot vraagteken.

