Imam Grote Moskee schreeuwt onschuld uit: "Ik bestrijd extremisme en radicalisme"

De Grote Moskee in Brussel. "Ik heb volstrekt niets te maken met de salafistische stroming in de islam. Meer zelfs: ik geef altijd kritiek op radicale en salafistische ideeën, en ik bestrijd extremisme en radicalisme." Dat zegt Abdelhady Sewif, hoofdimam van de Grote Moskee in Brussel, in een gesprek met het weekblad Knack.

Als het van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken afhangt, dan wordt Abdelhady Sewif het land uitgezet. Volgens Francken is de imam "gevaarlijk voor onze samenleving en onze nationale veiligheid".

"Zie ik er als een salafist uit? Hebt u al ooit gehoord dat een imam die verbonden is aan de al-Azhar-universiteit in Caïro een radicale salafist is geworden? Wel, ik heb daar gestudeerd, en ik ben door die universiteit naar hier gestuurd. Het uitgangspunt van al-Azhar is de gulden middenweg. Vreedzaam samenleven en tolerantie staan er centraal. Toen ik dertien jaar geleden naar de Grote Moskee werd gestuurd, was het om die boodschap uit te dragen. En dat doe ik ook", zegt de belangrijkste imam van België.

"Zorgwekkende activiteiten"

Volgens bronnen dicht bij het dossier is er meer dan gerede twijfel over de imam. "Het gaat zeker over zijn preken en wat hij daarin bijvoorbeeld zegt over de positie van de vrouw. Maar het gaat ook over wat hij buiten de moskee doet, en wie hij daar ontmoet. Daar zitten zorgwekkende activiteiten tussen die de beslissing voor uitwijzing rechtvaardigen."

Sewif heeft beroep aangetekend tegen de intrekking van zijn verblijfsvergunning. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doet uitspraak op 24 oktober.