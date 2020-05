Ikea-winkels heropenen maandag, met vernieuwd drive-insysteem JOBR

08 mei 2020

14u13

Bron: Belga 0 De acht Belgische Ikea-winkels gaan vanaf maandag weer open. Ook hier worden allerlei maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kan je op voorhand bestelde producten met de wagen afhalen, zonder rechtstreeks contact met medewerkers. Wie de winkel in wil, moet een vast parcours volgen en draagt liefst een mondmasker. Er kan ook enkel met de kaart betaald worden.

Het drive-insysteem is een bijgestuurde vorm van de bestaande “click & collect”-dienst van Ikea. Klanten die online of telefonisch de gewenste goederen bestellen, krijgen een tijdslot en een bestelnummer. Daarmee krijgen ze aan de winkel een afgebakende parkeerplaats toegewezen, waar een Ikea-medewerker de producten neerzet. De medewerker ontsmet de winkelkar en vertrekt, waarna de klant de producten kan inladen en kan vertrekken.

Papierrollen

Klanten kunnen vanaf maandag ook de winkels zelf weer bezoeken. Ikea laat één klant toe per 25 vierkante meter. Die is verplicht een vast parcours te volgen. In de “inspiratiekamers”, de door Ikea ingerichte voorbeeldkamers, doorheen de winkel mag maar één persoon per keer zijn. Om bijvoorbeeld matrassen te testen zijn papierrollen voorzien. De klant kan die uitrollen en de matras bedekken alvorens die te testen.

De kinderopvang en het restaurant in de meubelwinkels blijven voorlopig gesloten. Ook de gekende potloodjes en lintmeters zijn niet beschikbaar. En het zal niet mogelijk zijn om in de winkel een keuken, badkamer of dressing te ontwerpen. Daarvoor kan je online advies vragen.

Ook aan de medewerkers wordt gedacht. Zij krijgen een opleiding over de nieuwe procedures en de veiligheidsmaatregelen, en ze krijgen mondmaskers. Aan de infobalies en de kassa’s zijn schermen van plexiglas geplaatst. Je kan je aankopen ook enkel met de kaart betalen.

Online wachttijden

Ikea wijst erop dat de openingsuren niet veranderen en dat de voorraden goed zijn aangevuld. “Er is dus geen reden om zich ‘s morgens vroeg bij opening tegelijk naar de winkel te begeven”, klinkt het. Klanten zullen online de wachttijden aan de winkels kunnen bekijken. Eind vorige maand openden de Nederlands Ikea-winkels opnieuw de deuren, met lange wachtrijen tot gevolg.