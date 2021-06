IKEA gaat 80 vluchtelingen opleiden en werkervaring bieden

De actie heeft ook een commercieel kantje. "We geloven dat als we de diversiteit van onze lokale gemeenschappen kunnen weerspiegelen doorheen onze organisatie, we de noden van onze klanten beter kunnen bepalen en beantwoorden", zegt projectleider Veerle Vandervondelen.

IKEA werkt samen met een reeks gespecialiseerde organisaties voor de preselectie en rekrutering van de kandidaten. Vanaf deze maand zijn al 27 vluchtelingen aan de slag: vier in Zaventem, vijf in Gent, vier in Hasselt, negen in Bergen en vijf in Anderlecht. In een volgende fase, die in 2021 en 2022 uitgerold zal worden, zullen ook de andere Belgische winkels en diensten van IKEA vluchtelingen ontvangen.