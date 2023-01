“Ik word gemarteld. Dit is oneerlijk”: Qatargate-verdachte Eva Kaili krijgt dochtertje te zien in gevangenis na noodkreet

De Griekse Eva Kaili, ex-vicevoorzitter van het Europees Parlement en verdachte in het Qatargate-onderzoek, heeft na bijna een maand in de gevangenis voor het eerst bezoek gekregen van haar dochtertje van bijna 2 jaar. De gevallen glamourgirl slaakte eerder een noodkreet omdat ze haar dochter niet te zien kreeg. “Ik word gemarteld. Dit is oneerlijk”, klonk het.

Eva Kaili werd begin december in Brussel gearresteerd, bij de uitbraak van ‘Qatargate’, het onderzoek naar omkoping in het Europees Parlement door onder meer Qatar en Marokko. De vrouw zou betrapt zijn met een tas vol geldbiljetten, mogelijk smeergeld. Ook haar vader werd in een Brussels hotel betrapt met 600.000 euro cash, geld dat hij in opdracht van zijn dochter moest verbergen.

Eva Kaili belandde op 9 december in de gevangenis. Sindsdien had ze geen contact meer met haar 22 maanden oude dochter Ariadne. Ook Eva Kaili’s partner Francesco Giorgi zou betrokken zijn bij de affaire en werd aangehouden.

Bij haar verschijning voor de Brussels raadkamer op 22 december probeerden de advocaten van Kaili haar onder elektronisch toezicht te laten plaatsen, maar dat werd afgewezen. Ze bleef dus vastzitten in de gevangenis van Haren, waar ze het volgens Griekse media zwaar te verduren heeft.

“Totaal gebroken”

Een verzoek om haar dochtertje in de gevangenis of via Skype te mogen ontmoeten, zou vorige week in eerste instantie afgewezen zijn. Dat leidde tot een woede-uitbarsting in de cel van Eva Kaili. “Ik word gemarteld. Dit is oneerlijk. Ik kan het niet langer uitstaan”, zou ze tegen haar advocaat Michalis Dimitrakopoulos gezegd hebben. “Ik ben totaal gebroken. Waarom houden ze mijn kleine meisje bij me weg?”

Volgens Sudpresse werd het verzoek afgewezen als gevolg van personeelsgebrek in de gevangenis. Kaili’s advocaten suggereren volgens Griekse en Italiaanse media echter dat de Belgische autoriteiten het dochtertje ‘gebruiken’ om Eva Kaili onder druk te zetten om bekentenissen af te leggen.

“Geen bewijzen voor omkoping”

‘Politico’ schrijft dat advocaat Michalis Dimitrakopoulos zegt dat de Belgische autoriteiten “geen bewijs hebben dat Kaili in verband brengt met omkoping”. Aan de Griekse zender Skai TV zou hij gezegd hebben “dat de Belgen geen bewijs hebben voor omkoping, en dat de beschuldiging van witwassen dus ook geen stand houdt.”

Amnesty International

De Italiaanse tak van Amnesty International vond alvast dat Kaili gelijk had. “De dochter van Eva Kaili heeft het recht om bij haar moeder te zijn. Europa is Wit-Rusland niet”, verklaarde een medewerker van de organisatie aan ‘La Repubblica’. “Een minderjarige moet bij ten minste één van de twee ouders wonen, gezond verstand gaat in dat geval voor op internationaal recht”, aldus Riccardo Nuri.

Met taxi naar gevangenis

Afgelopen vrijdag kreeg Kaili dan toch twee uur haar dochtertje te zien. Het meisje kwam samen met haar grootvader langs moeders kant, Alexandros Kaili - die eerder werd betrapt met 600.000 euro cash maar intussen op vrije voeten is - per taxi naar de gevangenis van Haren.

Maar moeder en dochter kregen echter niet veel privacy, want bij de ontmoeting moesten twee psychologen aanwezig zijn. Volgens Kaili’s advocaat Michalis Dimitrakopoulos was zijn cliënte “blij het kind na een maand weer te zien. De kamer was erg mooi en het voelde niet alsof je in een gevangenis zat.” Het moment van afscheid was “erg zwaar voor Eva, maar gelukkig drong de situatie niet echt door tot de peuter.”

