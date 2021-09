“Ik stel niet veel voor, dacht ik. Maar ik stak toch maar m’n micro onder de neus van Joe Biden”

Elke avond, voor ze gaat slapen, leest Björn Soenens zijn vrouw een verhaaltje voor. Telkens opnieuw: een stukje van Toon Tellegen over de eekhoorn, de mier en de dieren uit het bos - gewoon, omdat ze zo houdt van z'n diepe basstem. Bij Emma, negentien jaar jonger, vindt Soenens eindelijk het geluk. “Het is niet omdat je drie keer getrouwd was dat je een Don Juan of een flierefluiter bent.”