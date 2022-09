“Ik heb de bijnaam Kill”: phishingmail dreigt met zuuraanval voor wie geen 5.000 euro betaalt

“De dreigende mail kwam de voorbije dagen terecht in de mailbox van enorm veel mensen”, bevestigt Katrien Eggers, woordvoerster van het Centrum voor Cyber Security in België. De tekst van de mail gaat als volgt:



Goedenavond. Ik heb de bijnaam Kill ik voer allerlei diensten uit-het is in feite vernietiging van eigendommen en verwondingen. Eigenlijk alles behalve filmen. De belangrijkste redenen zijn vaak de afwijzing van liefde of concurrentie op de werkplek. Deze week nam de klant contact met me op en vertrouwde me de missie toe om zuur op je gezicht te spatten. Standaard handig-snel, pijnlijk, voor het leven. Zonder al te veel lawaai. Ik ken al je routes, je adres en zelfs je route om naar je werk te gaan of je boodschappen te doen en het zal voor mij niet moeilijk zijn om dit werk te doen. Dus, nu bied ik je aan om me € 5000 te betalen voor het inactief zijn, Ik bied dit aan bijna alle slachtoffers aan. Als ik geen geld van u Ontvang, zal mijn persoon de missie vervullen. Als je me geld geeft, naast mijn inactiviteit, zal ik je de informatie over de klant verstrekken.



PS: je kunt proberen te klagen bij de politie, maar ik denk niet dat ze je probleem kunnen oplossen. U kunt mij betalen via bankoverschrijving Als u wilt samenwerken Je hebt 48 uur om een beslissing te nemen.