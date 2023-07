“Ik ben geschokt”: Belgische toeriste betaalt meer dan 500 euro voor ritje met fietstaxi in Londen

KIJK. Bruine beer koelt zich tijdens hittegolf af in zwembad

De extreme hitte heeft ook delen van de VS getroffen met temperaturen die records breken in verschillende staten. Een bruine beer was zodanig op zoek naar verkoeling waardoor het dier een plonsje waagde in een zwembad in de achtertuin van een huis in Californië. De beer klauterde daarvoor eerst over een muur en klom nadien in een boom.