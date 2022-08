“Ik ben diplomaat, mij kan niets gebeuren”: Duitse consul en Belgische echtgenoot hadden ruzie na erfenis van 600.000 euro

Drugs, alcohol, vernedering en arrogantie. Meer details komen naar buiten over de dood van Walter Biot (53), een Belg die in Brazilië samenwoonde met de Duitse consul. De getuigenis van een vriend geeft een inkijk in de toxische relatie van het koppel. Ook een whatsapp-bericht en een erfenis van 600.000 euro maken een en ander duidelijk. Volgens de politie is de Belg door zijn partner vermoord.

De Belg Walter Biot (53) werd vrijdagavond dood aangetroffen in de luxueuze penthouse in Rio de Janeiro, vlakbij het strand, die hij deelde met de Duitse consul Uwe Hahn (62). Zijn lichaam vertoonde op 30 plaatsen verwondingen. Volgens de consul stierf hij na een val, maar de politie gelooft daar niets van.

De twee hadden al meer dan 20 jaar een relatie, maar die zat allesbehalve op het juiste spoor. Uit de verklaring van consul Uwe Hahn (62) bleek al dat drank en drugs nooit ver weg waren bij het koppel, dat allebei over een diplomatiek paspoort beschikte. Walter Biot had dat paspoort in de hoedanigheid van ‘partner van’, want zelf stopte hij met werken nadat hij met de consul trouwde.

Dat zette na al die jaren blijkbaar de verhoudingen tussen de twee op scherp. Dat blijkt uit de getuigenverklaring van een vriend van de vermoorde Belg, die is uitgelekt in Braziliaanse media. “Omdat hij niet werkte, kleineerde de consul Walter aan de lopende band”, aldus de getuige. “Walter was ook verantwoordelijk voor alle huishoudelijke taken.” De getuige zegt dat hij Walter tijdens het weekend vaak niet zag, vanwege de beperkingen die de Duitser aan zijn partner oplegde.

De Duitse consul wordt verdacht van moord op zijn Belgische echtgenoot.

Rijke vriend in België

Omdat Walter de vernederingen door de consul niet meer kon verdragen, verliet hij de diplomaat en keerde terug naar ons land, waar hij een rijke vriend had die bovendien zijn reis betaalde. “Drie maanden later keerde hij echter terug naar Brazilië en trok weer in bij de Duitse consul om zijn huwelijk verder te zetten”, aldus de getuige.

Erfenis van 600.000 euro

Ongeveer een jaar geleden echter overleed de rijke Belgische vriend van Walter. Hij liet zijn vriend een mooie erfenis na van 600.000 euro. Dat zorgde evenwel voor een onevenwicht in de relatie met de Duitse consul omdat Walter nu niet meer financieel afhankelijk was van zijn echtgenoot. “Vanaf dat moment begonnen de ruzies met Uwe te intensiveren”, vertelt de getuige. “De consul had nu minder munitie om Walter te kleineren.”

Het koppel woonde in Ipanema, vlakbij het strand van Copacabana in Rio de Janeiro.

Het flatgebouw waar het woonde koppel, in een rijkenbuurt vlakbij het strand van Copacabana.

Walter begon toen weer meer met zijn vrienden om te gaan, ook wanneer hij daar van de Duitse consul geen toestemming voor kreeg. “Hij vertelde me hoe ze dagelijks ruzie hadden. Walter schaamde zich voor de buren, omdat de consul tijdens die ruzies schreeuwde en voorwerpen door het appartement keilde.” De getuige zegt dat hij zelf zag dat een raam en deur in de luxeflat vernield waren, en dat glazen potten met etenswaren gebroken op de grond lagen.

Gewond “door de kat”

De politie ondervroeg ook een schoonmaakster die dagelijks langskwam in de flat in Ipanema, een rijkenbuurt in Rio de Janeiro. Zij zegt dat het haar dit jaar “al twee of drie was opgevallen, dat de kussensloop waarop Walter sliep, bloedsporen bevatte”. In de maand juli zag ze “dat Walter een snee in zijn voorhoofd had, maar hij probeerde dat uit te leggen door te zeggen dat het van de kat kwam”.

Whatsapp-bericht

De politie is ook in het bezit van een Whatsapp-bericht dat Walter Biot (53) op 17 juli naar zijn broer in België stuurde. Daaruit blijkt dat er ook toen al sprake was van geweld. “Ik bel je een andere keer terug”, stuurde Walter naar zijn broer. “Het is hier de hel met Uwe. Ik ga klacht indienen bij de politie”, klonk het nog en hij voegde een foto toe waaruit blijkt dat hij gewond was aan zijn kin.

Het Duits-Belgische koppel woonde in een penthouse in het zuiden van Rio de Janeiro.

Onderzoek van de politie bracht aan het licht dat geprobeerd was bloedsporen te laten verdwijnen.

Na die vechtpartij zou Walter er inderdaad mee gedreigd hebben om naar de politie te stappen, maar daarvan was de Duitse consul niet onder de indruk. “Ik ben diplomaat, er kan mij niets gebeuren”, zou hij vol arrogantie geroepen hebben.

Diplomatieke onschendbaarheid”

De Duitse consul is voorlopig opgesloten in een Braziliaanse gevangenis. Zijn verdediging wil dat hij wordt vrijgelaten vanwege zijn ‘consulaire immuniteit’ of diplomatieke onschendbaarheid, maar dat verzoek werd door een rechter afgewezen. “De misdaad is niet gepleegd op de ambassade of in zijn functie als consul”, klinkt de uitleg. Men vreest ook dat de consul bewijsmateriaal zou kunnen laten verdwijnen, of zou vluchten.