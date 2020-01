Iets minder reacties, maar beter debat op HLN Dimitri Antonissen

06 januari 2020

HLN is al jarenlang niet enkel de plek om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuws, maar ook om erover te discussiëren en te debatteren. Dat blijft ook in de toekomst zo. Wat wél wijzigt: die reacties zullen voortaan enkel nog mogelijk zijn onder artikels waar een discussie ook relevant is. Daardoor kan de reactiemogelijkheid bijvoorbeeld uitstaan bij een heel persoonlijk verhaal, bij een artikel over een ongeval of bij sommige showbizzverhalen.

Zo willen we ervoor zorgen dat het team meer ruimte krijgt om het debat in goede banen te leiden. Heel uiteenlopende meningen zijn welkom, maar ze moeten wel allemaal voldoen aan de gedragsregels. Dat moet garanderen dat dit een plek blijft waar je flink van mening kan verschillen, maar waar dat tegelijkertijd op een respectvolle manier gebeurt zodat iedereen durft tussen te komen in het debat. Elke reactie op HLN wordt vóór publicatie goedgekeurd door het moderatieteam. Daardoor kan het even duren vooraleer je reactie ook verschijnt. Elke maand worden er nu meer dan 200.000 reacties gepost op HLN.

Dimitri Antonissen, hoofdredacteur HLN