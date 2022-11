Iets meer orde in de chaos: WhatsApp lanceert ‘Communities’ voor groepsgesprekken

Sta jij stil bij je digitale erfenis? Dit gebeurt er met je Facebook en WhatsApp wanneer je overlijdt

Een Instagrampagina met prachtige foto’s of een Facebookprofiel met duizenden vrienden is leuk om te hebben, maar wat als je plots komt te overlijden? Kan je jouw digitale erfenis dan doorgeven aan je nabestaanden? En kunnen zij dan plots privéberichten lezen of foto’s bekijken? Wij zetten samen met expert Stijn Debie (KU Leuven) vier sociale netwerken op een rij, en gaan na hoe jij je digitale leven veilig kan stellen. “In België is er nog geen duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van een online wilsuitdrukking.”

30 oktober