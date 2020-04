coffee pairing Gesponsorde inhoud Iemand koffie? Zo worden de desserts uit Mijn Keuken Mijn Restaurant nog lekkerder… Aangeboden door Nespresso

02 april 2020

08u00 0 En dan nu… het dessert! Voor velen het hoogtepunt, met een lekkere tas koffie erbij doe je iedereen smelten aan tafel. Maar wat serveer je bij dat bordje zoet, zout, krokant of net smeuïg? Wij selecteerden de lekkerste desserts uit Mijn Keuken Mijn Restaurant, Coffee Ambassador bij Nespresso Virginie Aerts zorgt voor de perfecte koffie.

Claudia & Pino

Serveerden:

Een knapperige cannoli met een zachte vulling van ricotta, afgewerkt met een topping van noten en chocolade.

Perfect met:

Vertuo Double Espresso Scuro

Waarom dit kopje koffie?

Coffee Ambassador Virginie Aerts: “Deze koffie heeft een donker, rokerig karakter doordat de Robusta- en Arabica-bonen apart worden gebrand. Daarnaast proef je een subtiele hint van vanille en cacao in deze koffie. Het resultaat is een complex aroma.”

Een topduo, want… “de zoete en frisse smaken van de vulling en de cannoli worden nog lekkerder dankzij de bittere toets van deze intense dubbele espresso. Het vleugje cacao en vanille knipoogt perfect naar de vulling en de chocolade topping.”

Charlotte & Dries

Serveerden:

Een dessert met heel wat lagen: een bodem van amaretti & speculoos, witte chocolade, sesam, mascarpone- en citroencrème, meringue, munt en zoute karamel

Perfect met:

Vertuo Arondio

Waarom dit kopje koffie?

Coffee Ambassador Virginie Aerts: “Deze Vertuo Arondio is een bijzonder milde koffie dankzij de ronde, zachte graantoetsen. Maar er zit ook karakter in: de lichte, lange branding van de Arabica-bonen zorgt voor een subtiel zure toets, de lange, donkere branding van de Robusta-bonen geven je kopje koffie dan weer een extra intense smaak.”

Een topduo, want… “de graanachtige accenten passen mooi samen met de evenwichtige smaken van amaretti en speculoos. Het frisse dat je terugvindt in de citroencrème en de munt is net zo verrassend als de subtiele zure toets in de koffie.”

Jasmina & Deborah

Serveerden:

Een gedurfde combinatie van geitenmelkijs met een vleugje rozemarijn en cake met rode biet en zwarte thee, afgewerkt met een roomkaastopping met honing en citroen, een kletskop met pistachenoot en goudsbloem

Perfect met:

Vertuo Master Origin Mexico

Waarom dit kopje koffie?

Coffee Ambassador Virginie Aerts: “Voor dit dessert koos ik een bijzondere koffie met 100% Mexicaanse roots. De mix van matig gebrande Arabica-bonen en dubbelgewassen Robusta-bonen zorgt voor een ongewone, pure smaak met intens gebrande en kruidige accenten en een rijke, volle textuur.”

Een topduo, want… “net als dit dessert bevat de Master Origin Mexico sterke smaken, tegelijk is deze koffie smeuïger en afgeronder. Een kopje koffie dat met andere woorden het smakenpallet van het dessert volgt, maar niet overheerst.”

En welke koffie past bij jou?

Benieuwd om eens een nieuwe smaak te ontdekken, maar weet je niet goed wat kiezen in het ruime aanbod? Op de website van Nespresso kom je in een paar klikken te weten wat jouw perfecte kopje is: www.nespresso.com

Benieuwd naar de bereiding van deze desserten? En het rapport van de jury? Je kan de volledige afleveringen bekijken op VTM GO.