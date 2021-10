Iedereen wil Koreaans leren dankzij Netflix-hit ‘Squid Game’

Netflix-serie ‘Squid Game’ heeft gezorgd voor een opvallende stijging in het aantal mensen die Koreaans willen leren via de app Duolingo. In ‘Squid Game’ wagen honderden Zuid-Koreanen hun leven in een mysterieus overlevingsspel. Wie op het einde overblijft, mag naar huis met een flinke som geld. Twee weken na de release in september is het aantal gebruikers in de Verenigde Staten met 40 procent gestegen, in het Verenigd Koninkrijk met maar liefst 76 procent. Specifiek cijfers voor België zijn er niet, maar wereldwijd zijn er nu al meer dan 7,6 miljoen ‘studenten’ die Koreaans oefenen op Duolingo. Daarmee is Koreaans op dit moment de snels groeiende taal.