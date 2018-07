Ideaal sporten bij bloedhete temperaturen AW

16 juli 2018

18u05 0 Het warme weer teistert België al een tijdje en metereologen voorspellen dat de échte hittegolf nog moet volgen. Omdat sommige sportfanaten moeilijk kunnen stilzitten, lijsten we enkele hittebestendige sporten op. Zodat jullie je toch kunnen uitleven. Ondanks de hitte.

Zwemmen

Een frisse duik nemen is natuurlijk de meest deugddoende sportbeleving tijdens zonnige dagen. In het water moet niemand zich zorgen maken over eventuele oververhitting. Al kan de zon wel verraderlijk zijn en is die meer dan eens verantwoordelijk voor de roodverbrande huid van enthousiaste pootjesbaders. Zelfs in het water is het belangrijk om jezelf goed in te smeren. Dat doe je best met een waterbestendige zonnebrandcrème.

Zwemmen is trouwens niet alleen verfrissend, maar ook de meest gezonde sport. Je belast je spieren niet en traint toch je hele lichaam. Verder bouw je al zwemmend aan je conditie en word je sterker.

Een tip voor wie ongestoord baantjes wil zwemmen: bezoek het binnenzwembad. Daar is het akelig stil tijdens warme zomerdagen. Op die manier is het de hemel op aarde voor de geoefende baantjeszwemmer.

Triathlon

Voor wie toch graag loopt in de hitte kan een triathlon soelaas bieden. Een verkort exemplaar weliswaar. Je kan bijvoorbeeld je training starten door rustig enkele kilometers te rennen. Een fris windje tijdens de daaropvolgende fietstocht is waarschijnlijk meer dan welgekomen. Om maar te zwijgen van de afsluitende plons in het water.

Omdat hardlopen synoniem staat voor intensief sporten, beperk je het aantal minuten maar beter. Je moet intensiever ademhalen waardoor het je hartslag ook de hoogte injaagt. Dat gebeurt eens zo snel wanneer de temperaturen hoog zijn. Het voordeel is dat je op korte tijd tamelijk veel calorieën verbruikt. Het nadeel is dat intensief sporten meestal van korte duur is. Omdat fietsen en zwemmen minder intensieve sporten zijn, is het beter om een twintigtal minuten te lopen, veertig minuten te fietsen om vervolgens af te sluiten met een verfrissend halfuurtje in het zwembad.

Wandelen

De meest beoefende sport bij warm weer is wellicht wandelen. Met een stevig paar wandelschoenen (en een fles water) geraak je al een heel eind verder. Bovendien moet je niet in topconditie zijn om een halfuurtje tot zelfs een uur per dag te kunnen wandelen.

Zo behaal je vrij eenvoudig de aangeraden beweegnorm van een 30-tal minuten per dag. En als je een stappenteller draagt, zal die waarschijnlijk tevreden je 10.000 stappen registreren. Bescherm jezelf wel met een (wit) hoedje en smeer goed wat zonnebrandcrème.

Hiken

Een 'spannendere' variant van wandelen duidt men aan met de term hiken. Wie hiket, trekt naar de natuur, beklimt bergen en heuvels, doorkruist rivieren en meren en luistert verder gewoon naar de vogeltjes die fluiten. Het mag dan iets avontuurlijker en intensiever zijn dan gewoon wandelen, je vertoeft meestal in de schaduw dankzij de grote bomen. Tenslotte heb je enkel een goede landkaart of zin voor oriëntatie nodig. België telt daarbij enkele grote natuurgebieden waar een enthousiaste hiker zich dagenlang kan uitleven.

Mountainbiken

Wie zich een beetje sneller wil verplaatsen, kan dat ook met de fiets doen. Een goede mountainbike kan niet enkel voor snelheid maar ook voor een gezonde portie spanning zorgen. Je kan, net zoals tijdens het hiken, de bossen intrekken en wat verkoeling in de schaduw zoeken.

Fitnessen

In de winter beschermt het dak van de gym sportliefhebbers tegen felle regenbuien, winterse neerslag en hevige windvlagen. Tijdens warme zomerdagen kunnen ze zich dan weer dubbel zo hard uitleven in een sportcomplex met koele temperaturen. Slimmeriken weten dat airconditioning het sporten een pak draaglijker kan maken. Bovendien moeten ze zich geen zorgen maken over zonnebrand, een zonnesteek of hittekrampen waarbij de spieren oververhit geraken en pijnlijk samentrekken. Iets wat veel lopers zullen herkennen. Overmatig zweten en een tekort aan water en zout zijn de grote boosdoeners.

Enkele tips

Gebruik vooral je gezond verstand wanneer je gaat sporten bij zomerse temperaturen. Zo kan je de felle middagzon tussen 12 en 15 uur maar beter vermijden. Drink ook iets meer dan je dorstgevoel aangeeft. Een handige trucje daarbij: weeg jezelf voor en na de inspanning en drink het verlies aan vocht achteraf bij. Beoefen verder geen al te intensieve sporten of sport althans niet op een intensieve manier. Als je gaat lopen, pas dan je tempo aan. En denk eraan dat asfalt veel meer warmte uitstraalt dan bosgrond. Tenslotte zijn zonnebrandcrème en de juiste kleding nog enkele onmisbare details.