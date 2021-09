Ida maakt zeker 13 doden in New York: straten veranderen in kolkende rivieren, metro’s vast tussen stations

De nasleep van Ida, de orkaan die zondag in de Amerikaanse staat Louisiana voor enorme schade zorgde , treft nu ook andere delen van Amerika. In New York City zijn sommige straten veranderd in kolkende rivieren en zitten metro's vast tussen stations. Er is ook al sprake van zeker dertien doden, meldt de lokale overheid. Media hebben het over 22 doden. Eén van de slachtoffers is een jongetje van twee jaar. Burgemeester Bill de Blasio heeft de noodtoestand uitgeroepen voor zijn stad, kersvers gouverneur Kathy Hochul deed hetzelfde voor de staat. In New Jersey, de staat die aan New York grenst, werd dan weer een “grote en extreem gevaarlijke” tornado waargenomen. Daar zijn tot nu toe twee slachtoffers te betreuren.

De Newyorkse burgemeester Bill de Blasio had het donderdag over “negen Newyorkers” die woensdagnacht het leven gelaten hadden, terwijl de lokale diensten van de stad Elizabeth, in het naburige New Jersey, gewag maakten van vier doden.



Volgens televisiezender NBC vielen er 22 doden aan de oostkust, waaronder 14 in New Jersey.

De metro's werden in New York City stopgezet omdat stations zijn ondergelopen vanwege de zware regenval. "Als je geblokkeerd zit in een metro, blijf dan in de wagon. Dat is de veiligste plek, tenzij de conducteur iets anders meldt", schreef het metronetwerk op Twitter. Op beelden op sociale media is te zien hoe gevaarlijk de situatie is. Evacuaties zijn intussen aan de gang.

Op de US Open moest de match tussen Kevin Anderson en Diego Schwartzman tot twee keer toe onderbroken worden. De tennissers speelden in een overdekt Louis Armstrong-stadion, maar de harde wind zorgde ervoor dat de regen via de open hoeken alsnog op de baan belandde.

De hoeveelheid regen die normaal in een maand valt, is nu in een nacht gevallen. De burgemeester van de stad, Bill de Blasio, riep dan ook de noodtoestand uit. “Dit is een historische gebeurtenis”, zei hij. “Blijf binnen. Neem geen metro en rijd niet met de wagen. Ga niet op straat en laat de hulpdiensten hun werk doen.”

Noodtoestand ook voor staat uitgeroepen

Gouverneur Kathy Hochul riep op haar beurt voor de hele staat de noodtoestand uit. “Blijf alstublieft van de wegen af en vermijd onnodig reizen.”

Meerdere automobilisten zouden vast zijn komen te zitten vanwege het snel stijgende water. Op de luchthaven van Newark, één van de drie grote luchthavens van de stad, is het vliegverkeer verstoord. “Zoveel regen komt in deze regio niet vaak voor, we zouden daardoor dodelijke overstromingen zoals afgelopen week in Tennessee kunnen zien”, voorspelde meteoroloog Brandon Miller bij CNN.

Tornadowaarschuwingen

Waarschuwingen voor tornado's zijn van kracht in de staten Pennsylvania, New Jersey en Delaware. "Dit is een levensbedreigende situatie, rondvliegend puin kan dodelijk zijn", aldus de Amerikaanse weerdienst. De kans dat de storm ook in New York tornado's veroorzaakt is aanwezig, al lopen de voorspellingen daarover nog uiteen.

Intussen is er in sommige delen van New Jersey volgens CNN al 211 liter regen per vierkante meter gevallen. Ter vergelijking: bij de overstromingen in Pepinster viel er in 48 uur tijd 270 liter regen per vierkante meter. Zeker 57.000 huishoudens in de staat zitten volgens ‘The New York Times’ zonder stroom.

