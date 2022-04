Huurwagen op reis bijna even duur als vakantie zelf: schaarste op populaire bestemmingen zorgt voor woekertarieven

Vlaanderen nam al 196 miljoen euro schulden over via fusies

Vlaanderen nam via de zeven gemeentefusies van de vorige legislatuur 95 miljoen euro aan lokale schulden over. Met de vier lopende fusies is een bedrag van 101 miljoen euro gemoeid. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld).

26 april