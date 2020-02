Huidig voorstel EU-begroting heeft voor België jaarlijkse budgettaire impact van 1,2 miljard euro HAA

18 februari 2020

13u43

Bron: Belga 2 Politiek Het huidige voorstel voor een Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 zou voor België een budgettaire impact van 1,2 miljard euro per jaar hebben. Dat heeft interim-premier Sophie Wilmès (MR) gezegd in de Kamer.

"Dit is natuurlijk nog maar een onderhandelingstekst die nog op belangrijke punten zal evolueren", aldus Wilmès. De premier verwees daarbij ook naar het verlies van de Britse bijdrage aan de EU-begroting, die neerkomt op 10 miljard euro per jaar, en aan de noodzaak aan nieuw beleid.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel heeft vrijdag een voorstel voor een akkoord over het meerjarig financieel kader 2021-2027 op tafel gelegd. Dat voorstel moet als basis dienen voor de Europese top die donderdag start.



Premier Wilmès liet verstaan dat het erg moeilijk wordt om op die top een akkoord te vinden. Er zullen volgens haar minstens verlengingen nodig zijn ("er is ons gezegd om reservekledij mee te brengen"). Het zou volgens Wilmès al een goede zaak zijn om tot een "toenadering" in de verschillende standpunten van de lidstaten te komen.

Wanneer de Raad tot een gemeenschappelijk standpunt zou komen, dan moeten er nog onderhandelingen met de Commissie en het Parlement volgen. Die hebben aangedrongen op hogere budgetten. Net als de Raad moet ook het Europees Parlement groen licht geven voor het meerjarig financieel kader.