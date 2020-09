Huawei wil in België meer bekendheid als computermerk AMPH

10 september 2020

15u25 0 Het Chinese technologiebedrijf Huawei wil bij de Belgische consument prominenter bekend staan als een bedrijf dat niet enkel smartphones, maar ook computers aanbiedt. Zo stonden draagbare computers centraal op de ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf afgelopen donderdag.

De verkoop van draagbare computers van het merk is in België de maanden met 300 procent gestegen, vergeleken met het eerste semester van 2020. Huawei lanceerde enkele jaren geleden dan ook een strategie om meer bekendheid te genereren aan het feit dat het bedrijf ook andere producten ontwikkelt, naast smartphones.

Het is niet het eerste jaar dat Huawei in de Belgische markt investeert. Het Chinese bedrijf deed dat ook in 2019. Sindsdien zijn de verkopen snel toegenomen, zegt Allen Yao, verantwoordelijk van de divisie voor de Belgische consumenten, in een interview met Belga. Die trend zet zich dit jaar door.

In oktober lanceert het Chinese bedrijf nieuwe laptops. Die werken met Microsoft en zullen dat ook blijven doen, aldus de verantwoordelijke. De gespannen handelsrelaties tussen de VS en China lijken het laptopsegment niet te hebben getroffen.