‘Horrorhuis’ waar vier studenten gruwelijk zijn vermoord gaat onder de sloophamer

Het horrorhuis waar vier universiteitsstudenten op gruwelijke wijze de dood in zijn gejaagd bij een moordzaak die voor verbijstering zorgde in de VS, staat op het punt gesloopt te worden. Sommige studenten zouden er een sport van maken zichzelf te filmen bij het ‘horrorhuis’, dat zo een sensatie dreigt te worden. Maar de universiteit van Idahoe ziet de sloop ook als “een helende stap” in het verwerkingsproces. “We zullen Xana, Madison, Kaylee en Ethan nooit vergeten”, klinkt het.

KIJK. Wie is Bryan Kohberger? De verdachte van de moord op vier studenten werd in december opgepakt

Even terug naar 13 november 2022. Toen werd de stad Moscow (Idahoe) opgeschrikt door vier gruwelijke moorden. Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21) en Xana Kernodle (20) werden na een avondje uit overvallen in hun slaap. Ondanks sporen van verzet maakten ze geen schijn van kans. Ook Ethan Chapin, de nieuwe vriend van Xana, overleefde het bloedbad niet. Alle slachtoffers vertoonden steekwonden aan de romp, de dader gebruikte allicht een groot mes. Aanwijzingen voor seksueel misbruik waren er niet.

Twee andere meisjes die in hetzelfde studentenhuis woonden en een kamer hadden in de kelder, bleven ongedeerd en sliepen door de aanval heen. Ze ontdekten samen met enkele vrienden de lichamen van hun huisgenoten de volgende ochtend.

Volledig scherm Slachtoffers Kaylee GonCalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chap. © Instagram

Wekenlange klopjacht

Er volgde een klopjacht van bijna zeven weken vooraleer dader werd gevat. Bryan Kohberger (29) werd opgepakt in een woning die niet ver lag van het betreffende studentenhuis. Het ging om een student criminologie aan de universiteit van Washington. Zijn doctoraat ging over wat er zich afspeelt in het hoofd van moordenaars. De verdachte zou enkele maanden voor de moord nog gesolliciteerd hebben bij de politie.

Dader bezocht studentenhuis eerder

Onderzoek bracht intussen aan het licht dat Kohberger het huis van de studenten meer dan twaalf keer bezocht voor hij in november vorig jaar toesloeg. De verdachte zou gezien zijn door een van de twee mensen die ongedeerd bleven op de campus. Ze deed haar kamer op slot nadat hij gemaskerd voorbijliep.

Volledig scherm Verdachte Bryan Kohberger (29). © AP

Huiszoeking bij ouders

Amerikaanse media schrijven dat deze week meer details naar buiten kwamen van een huiszoeking die in december plaatsvond bij de ouders van de verdachte. De politie nam er onder meer medische handschoenen en een zaklamp mee. Er zijn ook plukken haar gevonden die worden onderzocht. Mogelijk gaat het om haar van een van de slachtoffers, of van een hond die in het huis was en gespaard bleef. Ook zijn er matrassen en kussens met bloedvlekken gevonden. Er is echter niet bekendgemaakt van wie het bloed was.

Er werd na de arrestatie ook een monduitstrijkje genomen bij de dader en bij de huiszoeking zijn kledij en sneakers meegenomen. Wellicht leverde dat DNA-materiaal op om de verdachte te linken aan de moorden.

Seksuele frustratie

De politie onderzoekt of de dader mogelijk handelde uit aan seksuele frustratie. Voor de aanval had Kohberger een van de vrouwelijke studenten een bericht via Instagram gestuurd waarin hij vroeg hoe het met haar ging. Toen zij hierop niet antwoordde bleef hij haar maar berichten sturen waarin hij steeds de vraag herhaalde. Bryan Kohberger (29) riskeert voor de feiten de doodstraf.

Volledig scherm Op sociale media duiken volgens lokale media beelden op van studenten die zichzelf filmen bij het horrorhuis. Mede daarom wordt het gesloopt. © Getty Images

De universiteit van Idahoe meldt in een statement dat de eigenaar van het studentenhuis zijn eigendom aan de universiteit heeft aangeboden. Die heeft beslist om het horrorhuis te laten slopen. Het is “een helende stap” die moet helpen om de misdaad te verwerken.

Internetsensatie

De sloop moet ook vermijden dat de plaats van delict een internetsensatie wordt. Volgens lokale media zijn al beelden opgedoken van studenten die zichzelf filmen bij het huis. “We zullen Xana, Ethan, Madison en Kaylee nooit vergeten”, meldt de universiteit. Ze zegt er alles aan te doen om hun waardigheid te beschermen en hun nagedachtenis te respecteren.