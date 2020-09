Hoogste aantal dagelijkse besmettingen in Tsjechië AMPH

11 september 2020

12u04 0 Tsjechië heeft donderdag 1.382 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, het hoogste dagcijfer sinds het begin van de coronacrisis. Dat heeft de Praagse minister van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. De oppositie beschuldigt premier Andrej Babis ervan te laat te hebben ingegrepen.

De voorbije dagen bereikte het aantal besmettingen in Tsjechië al een recordhoogte. Donderdag werden er 1.382 nieuwe besmettingen gerapporteerd, een stijging met 220 in vergelijking met woensdag. Daardoor zijn er op dit moment 11.178 mensen besmet met het virus in Tsjechië. Het land telt bijna 10,7 miljoen inwoners.

Tsjechië was een van de eerste landen in Europa dat het dragen van mondmaskers verplichtte, maar in de zomer werden de regels opnieuw versoepeld. Sinds donderdag gelden alleszins opnieuw strengere regels. Het dragen van een mondmasker is opnieuw verplicht, zelfs binnen.

Te laat ingegrepen

De oppositie in het land beschuldigt premier Andrej Babis ervan dat hij te laat heeft ingegrepen. "Het is duidelijk dat de verspreiding van het virus uit de hand is gelopen," zei Petr Fiala, voorzitter van de Burger Democratische Partij (ODS), daarover in het parlement. De contactopsporing werkt volgens hem ook niet zoals het zou moeten.

De Wereldgezondheidsorganisatie uitte dinsdag haar bezorgdheid over de manier waarop de Tsjechische regering de coronapandemie aanpakt. De WHO reageerde daarmee op de eerdere plannen van premier Babis om alleen infectieketens op te sporen wanneer er sprake was van ernstige symptomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.