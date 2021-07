Hoogspanning in federale regering: “PS-ministers zullen binnen het uur ontslag nemen als er een hongerstaker overlijdt”

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem hamert er ook op dat het Rode Kruis toegang moet krijgen tot de hongerstakers in de Begijnhofkerk. “Het feit dat het Rode Kruis geen toegang krijgt tot de mensen in de Begijnhofkerk vind ik onbegrijpelijk en dat verontrust mij”, zegt hij. Verder doet Mahdi er volgens Van Peteghem alles aan om “binnen de wet” duurzame oplossingen te vinden. “Deze mensen verdienen duidelijkheid. Geen tijdelijke of valse hoop. Dat kunnen we enkel bieden wanneer we hun persoonlijk dossier kennen.”



Open Vld en MR vragen de PS het hoofd koel te houden, zeker “op een ogenblik dat Covid nog lang niet weg is en we net de grootste natuurramp meemaakten in 50 jaar tijd”, tweet Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. "Aan politieke dreigementen hebben burgers niets.” Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez “is een hongerstaking geen onderhandelingsmethode”. “Mensen verwachten verantwoordelijkheid van ons, geen opbod. We moeten ook aan oplossingen werken in de strijd tegen covid en voor de slachtoffers van de overstromingen.”