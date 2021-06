Hooggerechtshof Belfast verklaart Noord-Iers protocol wettelijk

5 jaar brexitsaga: een overzicht

23 juni Op oudejaarsavond 2020 is het zover: 4,5 jaar na het brexitreferendum stappen de Britten uit de Europese Unie (EU). Daarmee stappen ze uit de douane-unie en de interne markt. Het Verenigd Koninkrijk is zo het eerste land dat de EU verlaat. Het was een ware vechtscheiding, waarbij onderhandelingen allesbehalve makkelijk verliepen. Maar wat ging er ook alweer allemaal vooraf aan 31 december 2020 en wat is de huidige stand van zaken?