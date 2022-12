Hoofdeconoom ING: “Hoge energieprijzen houden volgend jaar nog aan”

Sinds de Russische inval in Oekraïne eind februari bouwt Europa zijn afhankelijkheid van Russisch aardgas in sneltempo af. Rusland verminderde ook zijn gasleveringen in een reactie op westerse sancties. Daardoor zijn de prijzen van gas al maandenlang torenhoog en die drijven op hun beurt ook de stroomprijzen op.

In 2023 verwacht ING België alvast geen beterschap. Europa ving de invoer van gas uit Rusland — die zowat 80 procent verminderde — vooral op met extra import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). “Het probleem is dat de lng-markt heel krap is. Als je kijkt naar de bijkomende capaciteit: in 2023 komt er zo goed als niets bij”, benadrukt Vanden Houte. “Het duurt ongeveer drie jaar om nieuwe infrastructuur te bouwen om gas vloeibaar te maken. Vandaar dat we op korte termijn toch met een probleem blijven zitten.”

Bovendien ging er dit jaar minder lng naar China, door de economische vertraging in het land. “Dat heeft op een bepaalde manier Europa geholpen”, zegt de ING-hoofdeconoom. “Maar als je ervan uitgaat dat China een sterkere groei zal kennen in de tweede helft van volgend jaar, dan gaan ze natuurlijk weer meer lng invoeren. En dat zal opwaartse druk blijven zetten op de aardgasprijzen.”

Dat alles maakt dat ING verwacht dat de gemiddelde gasprijs in 2023 “niet lager of zelfs licht hoger” zal uitkomen dan dit jaar (ongeveer 135 euro per megawattuur).

In de jaren nadien zouden de prijzen wel dalen door bijkomende lng-capaciteit. “Maar zelfs in 2025 wijzen de futures momenteel nog op een prijs rond de 75 euro per megawattuur”, benadrukt Vanden Houte. “Dat is nog altijd drie keer meer dan de prijs in de tien jaar voor de coronapandemie, wat een heel groot nadeel is voor de Europese groei.”