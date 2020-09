Hoofd Broeders van Liefde over advocaat Van Steenbrugge in euthanasieproces: “Mijn naam besmeurd door zijn obsessie” AMPH

08 september 2020

12u40 2 “Als gewone burger aanvaard ik niet dat door de obsessie van een advocaat mijn naam lasterlijk wordt besmeurd." Dat stelt René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, die advocaat Walter Van Steenbrugge dagvaardde, in een opiniestuk in ‘De Standaard’. Van Steenbrugge, advocaat van één van de drie artsen die vrijgesproken werden in het euthanasieproces rond Tine Nys, had Stockman beschuldigd van beïnvloeding van het openbaar ministerie om de zaak toch voor het hof van assisen te brengen.

René Stockman dagvaardde advocaat Walter van Steenbrugge voor lasterlijke aangifte nadat Steenbrugge, in een brief aan het parlement een onderzoek vroeg naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces. Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar “ongeoorloofde tussenkomsten”. Het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als “compleet van de pot gerukt”.

Stockman reageert nu voor het eerst zelf op de uitspraken van Van Steenbrugge. "Hij schuift mij allerhande machinaties en manipulaties in de schoenen die te maken hebben met het verloop van het euthanasieproces Tine Nys. Nochtans heb ik deze zaak slechts gevolgd zoals elke geïnteresseerde burger dat deed. Ik ben er nooit bij betrokken geweest en heb mij er nooit in gemengd. Van Steenbrugge staaft zijn beweringen niet, althans niet met verifieerbare aanwijzingen. Ik kijk ernaar uit of hij dat in het proces wel zal doen", schrijft Stockman.

Volgens zijn advocaat had Stockman genoeg van de herhaaldelijke beschuldigingen van Van Steenbrugge en besloot hij daarom te reageren. Stockman haalt ook uit naar Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt, die Van Steenbrugge vorige week steunden in een opiniebijdrage. "De auteurs denken te weten waarom ik een dagvaarding heb uitgebracht. Verbittering, een nieuwe ethiek en een obsessie met Van Steenbrugge. Wat het laatste betreft, denk ik dat het omgekeerde waar is. (..) De echte reden van de dagvaarding is veel simpeler. Als gewone burger aanvaard ik niet dat door de obsessie van een advocaat mijn naam lasterlijk wordt besmeurd. Zoals elke burger in dit land heb ik het volste recht om mij daarvoor tot de rechter te wenden. Het is aan de rechter om te oordelen wat een advocaat zich al dan niet mag permitteren." De zaak werd maandag ingeleid en zal op 2 oktober behandeld worden.

LEES OOK:

Proces tegen advocaat in zaak-Tine Nys gestart: parket neemt nog geen standpunt in

Na het euthanasieproces: advocaat van vrijgesproken arts nu zelf gedagvaard