Hongaarse premier Orbán legt coronamaatregelen naast zich neer en schudt handen op EU-top JTO

17 juli 2020

11u31

Bron: ANP 0 Vandaag, morgen en mogelijk ook zondag vindt een hoogst belangrijke EU-top plaats in Brussel. Anders dan zijn collega-regeringsleiders schudt de Hongaarse premier Viktor Orbán tijdens deze bijeenkomst zijn collega's naar hartenlust de hand. In de zaal, die steeds zorgvuldig wordt ontsmet, was hij ook als enige zonder mondmasker te zien.

De regeringsleiders van de Europese lidstaten zijn voor het eerst sinds het uitbreken van de corona-epidemie in Brussel bijeen en houden daarbij strenge voorzorgsmaatregelen in acht. Ze dragen mondmaskers en begroetten elkaar bij aankomst met een ellebooggroet, een boksgebaar of een buiging. Op Orbán na, die meerdere collega's de hand schudde.

Uit angst dat de EU straks met een reeks door het coronavirus gevelde leiders zit, zijn er nochtans voor deze top strikte maatregelen getroffen.