Honderden Vlaamse meisjes slachtoffer van netwerk in naaktfoto's en -filmpjes Elien De Wulf

12 april 2018

17u37

Bron: VTM Nieuws 41 Honderden Vlaamse meisjes zijn, zonder dat ze het weten, het slachtoffer van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM NIEUWS en het Nederlandse RTL NIEUWS. In totaal circuleren er op de afgeschermde website meer dan 5.000 naaktfoto’s, die door duizenden gebruikers worden geruild en verhandeld. Het parket is een onderzoek gestart nadat VTM NIEUWS het gerecht op de hoogte heeft gebracht.

Foto’s van naakte (ook minderjarige) meisjes, filmpjes van slachtoffers die seksuele handelingen verrichten bij hun vriendje en pornografische afbeeldingen waar geen toestemming voor werd gevraagd. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat onze journalisten ontdekt hebben op Discord, een populaire website waar gamers met elkaar kunnen chatten. Maar op het geheim forum op die site wisselen meer dan 3.000 leden naaktfoto’s en filmpjes van jonge meisjes met elkaar uit.

Boze ex-vriendjes

De foto’s en filmpjes komen op verschillende manieren in de chatbox terecht. Soms zetten ex-vriendjes van slachtoffers ze uit wraak online, maar ze verschijnen ook door gehackte social media-accounts zoals Snapchat en Facebook. VTM NIEUWS-journalisten Kenneth Dée en Sander Denayer infiltreerden in zo’n chatgroep.

Daar kwamen ze in contact met gebruikers die nóg een stap verder gaan en een gigantische archiefmap met elkaar delen. In die map geraak je alleen als je kan bewijzen dat je zelf unieke foto’s hebt. Door samen te werken met een actrice en foto's van haar te gebruiken, geraken onze journalisten binnen. Te vinden in die map: meer dan 5.000 foto’s van Vlaamse meisjes, weergegeven met voor- en achternaam en gerangschikt per provincie.

Eigen taal

Voor de politie is het moeilijk om aan die database te komen, laat staat ze offline te halen. De chatboxen dienen als link naar die database. Van zodra een chatbox ontdekt wordt, sluiten de gebruikers de link af en maken ze een nieuwe aan. Op die manier blijft de database bestaan en groeit de collectie van de gebruikers een hele tijd aan.

De leden gebruiken er ook een eigen taaltje. “WINS” zijn naaktfoto's die gebruikers kunnen bemachtigen van nietsvermoedende meisjes, "OC" staat voor original content, heel originele foto's dus.

Minderjarig

De slachtoffers weten vaak zelf niet dat hun foto’s op het internet circuleren. Bovendien gaat het bij verschillende foto's om minderjarige slachtoffers. Onze journalisten hebben dan ook klacht ingediend bij de politie nadat ze het netwerk ontdekt hebben. "We hebben alle gegevens gekregen die beschikbaar zijn en overgemaakt aan de computer crime unit", zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. "Zij zijn nu aan het nagaan of we de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, kunnen identificeren."

Wat kan je doen als slachtoffer?

Als je denkt slachtoffer te zijn, kan je een klacht indienen bij de lokale politie. "Onder één gemeenschappelijk pv-nummer worden alle klachten verzameld", aldus Van Wymersch. "Je kan je bij het indienen van de klacht benadeelde persoon stellen. Zo word je op de hoogte gehouden van het eindresultaat van het onderzoek."