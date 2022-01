Honderd skimonitoren testen positief in Oostenrijk: virologen manen aan tot voorzichtigheid

Bewoners Pepinster wachten angstig voorspelde regenval af: “Als het water nog stijgt, zal mijn woning getroffen worden”

Op verschillende plaatsen in ons land is het de komende uren bang afwachten hoeveel regen er zal vallen. Onder andere in de omgeving van Pepinster is er veel regen voorspeld. En dat boven beken en rivieren die al een hoog waterpeil of zelfs een alarmpeil hebben. VTM NIEUWS gaat ter plaatse bij ongeruste bewoners. “Er zijn geen muren meer, dus als het water daar stijgt, zullen onze woningen daarachter getroffen worden”, zegt een bewoonster.

4 januari