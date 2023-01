Honderd jaar geleden viel België Duitsland binnen: “De geboorteakte van het nazisme”

E-commerce in België groeide verder in 2022: we verkozen “ervaringen boven luxeproduc­ten”

De e-commerce in België blijft groeien: voor de eerste negen maanden van 2022 werd er volgens sectororganisatie BeCommerce 10,8 miljard uitgegeven bij online aankopen, of bijna een kwart (23 procent) meer dan in dezelfde periode in 2021. De hoge inflatie leidt wel tot een wijziging in het koopgedrag, klinkt het.

