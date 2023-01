Hondenexpert na aanval op peutertje (1,5): “Als bij ons in het asiel een gezin een stafford wil, zeg ik nee”

Sint-Eloois-Winkel Peuter van anderhalf zwaar toegeta­keld door hond van moeder

In de Sint-Katherinastraat in het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel is een kindje van anderhalf jaar vandaag om 10.15 uur aangevallen door een hond. Volgens het parket van Kortrijk werd het kindje zodanig toegetakeld door de Stafford dat een arm en been moesten geamputeerd worden, maar de familie spreekt dat tegen.

10:09