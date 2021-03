Honda moet productie in veel autofabrieken stilleggen wegens chiptekort

Het gaat om fabrieken in de Amerikaanse staten Ohio, Indiana en Alabama en de Canadese provincie Ontario. De productie kan een week worden stilgelegd, aldus een woordvoerder van Honda. Het bedrijf produceerde vorig jaar 1,45 miljoen voertuigen in Noord-Amerika, wat een daling van 20 procent is vergeleken met 2019. Honda heeft twaalf fabrieken in de VS en één in Canada.