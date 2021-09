Homofoob incident waarbij twintiger in Madrid scheldwoord in bil kreeg gekerfd, blijkt verzonnen

Moeder (34) met kinderwa­gen doodgesto­ken op straat in Nederland­se Den Bosch, man (31) opgepakt

18:27 Een 34-jarige vrouw is vanochtend om het leven gekomen door een steekpartij in de Nederlandse stad Den Bosch (Noord-Brabant). De politie heeft een 31-jarige verdachte opgepakt. De vrouw had een kindje in een kinderwagen bij zich, dat bleef ongedeerd en is opgevangen, zei een woordvoerster van de politie.