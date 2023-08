Hogere prijzen houden consument niet weg van Airbnb en Booking.com

Vooral vakanties over de grens en stedentrips zijn populair, maakte Airbnb bekend in zijn kwartaalresultaten. Van april tot en met juni werden er 13 procent meer overnachtingen in steden geboekt, tegenover een tegenvallende 11 procent over het hele aanbod van Airbnb. Maar door hogere prijzen boekte het vakantiewoningplatform wel zijn grootste winst ooit in het tweede kwartaal, van 593 miljoen euro. Dat is 72 procent meer dan vorig jaar. Een nacht kost nu gemiddeld ruim 150 euro, 42 procent meer dan in 2019.