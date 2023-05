Hoeveel weet jij al over ‘De Canon van Vlaanderen’? Test je kennis in deze quiz

Ex-wielren­ster leert leerlingen hoe ze VeloVeilig naar school kunnen: “Ouders die hun kinderen met de wagen brengen, dat lost niks op”

VeloVeilig Vlaanderen, dat is ook: VeloVeilig naar school. Steeds meer scholen schakelen vandaag een versnelling hoger als het over de fietsveiligheid van hun leerlingen gaat. Zo ook in het Lyceum van Ieper, waar fietstochten geen uitzondering zijn en leerlingen zelfs hun ketting en remmen leren onderhouden. “Ouders durven hun kinderen het verkeer niet meer insturen, het is onze taak geworden om hen dat bij te brengen”, zegt LO-lerares en ex-renster Ilse Geldhof.