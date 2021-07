Hoeveel neerslag wordt in elke provincie verwacht? “Vooral streek rond Voeren baart heel veel zorgen”

Luik lijkt de provincie te worden die het qua wateroverlast het hardst te verduren zal krijgen. Het KMI kondigt tot 2 uur vannacht code rood af. Er is 65 procent kans dat over een kwart van de provincie meer dan 100 millimeter regen in 24 uur zal vallen, meldt weerman David Dehenauw op Twitter. In Vlaanderen is het vooral Limburg dat moet vrezen voor een zondvloed. “Vooral de streek rond Voeren baart heel veel zorgen”, stelt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Concreet worden voor Luik hoeveelheden van 60 tot 150 liter per vierkante meter verwacht. Ter vergelijking: in de hele maand juli ligt het gemiddelde op 70 liter per vierkante meter. In Spa staat het centrum nu al onder water. Ook Luxemburg (40-110 mm), Namen (30-100 mm) én Limburg (30-100 mm) zetten zich maar beter schrap.

Volledig scherm Gisteravond gingen de hemelsluizen in Riemst en Bilzen al open. © RV

Volledig scherm © KMI

De regionale verschillen zijn opvallend. Antwerpen en Vlaams-Brabant maken zich op voor 10 tot 40 liter per vierkante meter, in Oost- en West-Vlaanderen lijkt amper een druppel te zullen vallen. Lokaal kan er soms ook onweer voorkomen, waardoor afwijkingen mogelijk zijn.

“Vrees dat hele dorpskern onderloopt”

Op sommige plaatsen zijn overstromingen mogelijk. “We vermoeden dat we in Limburg heel binnenkort alarmpeilen zullen bereiken op verschillende waterlopen”, vertelt Smet. “Vooral de streek rond Voeren baart heel veel zorgen. De Voer en de Berwijn hebben in de voorbije weken al heel wat water te verwerken gekregen. De grond is daar dus al verzadigd. We verwachten een situatie die te vergelijken zal zijn met juni 2018. Toen stond de hele dorpskern onder water. Ook de Herk en de Demer - zeg maar het oosten en het zuiden van Limburg - moeten scherp in de gaten gehouden worden.”

“Volg aanwijzingen van hulpdiensten”

Er geldt overstromingsgevaar voor de rivieren l’Eau d’Heure, l’Eau Blanche, l’Eau Noir, de Lomme en de Vesder en hun zijrivieren. De Boven-Lesse, de Viroin en de zijrivieren van de Boven-Maas en de Neder-Maas bevinden zich in een fase voor de overstromingsfase. Volgens de huidige weersvoorspellingen zal het waterpeil de komende uren geleidelijk stijgen. De overheidsdienst die bevoegd is voor de Waalse waterwegen raadt de omwonenden aan om de weerberichten in de gaten te houden en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten, hulpdiensten en politie op te volgen.

“Er staat ook nog water in verschillende wachtbekkens. Het is vrijwel zeker dat er huizen zullen onderlopen. De crisisdiensten zijn verwittigd, hopelijk kunnen zandzakjes het leed al wat verzachten”, besluit Smet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.