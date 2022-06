Hoeve van André (74) wordt na meer dan 100 jaar gesloopt, toch blijft hij wonen op zijn stuk grond: “Ze wilden me in een rusthuis steken. Niks van”

Gent Sint-Bernadette­wijk kreunt onder overlast en inbraken­plaag, buurt verscheurd in drie 'kampen’: “Dievenben­de breekt in en steelt koper”

Het is onrustig in de Sint-Bernadettewijk. Buurtbewoners klagen al een hele poos over overlast in de Gentse woonwijk. “Het gaat van nachtlawaai tot sluikstorten en zelfs diefstallen", klinkt het. De politie belooft meer aanwezig te zijn en ging donderdag van deur tot deur om de bewoners en problemen in kaart te brengen. De vaste bewoners weten al hoe de vork in de steel zit. “Er zijn drie kampen in de wijk.”

