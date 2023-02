Hoe word je rijk met vastgoed? Ontdek het slimme investeringstrucje voor startende beleggers: "Verlaag je registratierechten en geniet van de gecombineerde renovatielening”

Zuhal Demir is familie verloren bij aardbeving in Turkije: “Als het lukt, wil ik naar daar”

Als gast bij ‘De zevende dag’, vertelde Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) vandaag dat ze familieleden verloren is bij de aardbeving in Turkije begin deze week. Als het mogelijk is, hoopt ze binnenkort naar een bezoek te brengen aan de getroffen regio.

12 februari