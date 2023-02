Hoe word je rijk met vastgoed? Ondernemer verklapt 'trucje van de gecombineerde renovatielening': "Geen enkele bank zal je dit vertellen”

Groen bezorgd over toenemend aantal geschorste leerlingen: verdubbe­ling van definitie­ve uitsluitin­gen

Vorig schooljaar is 26.117 keer een leerling tijdelijk of permanent geweerd van de lagere of middelbare school. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) heeft verzameld. Zij vindt dat hoge cijfer een zorgwekkende tendens, “omdat het in heel wat gevallen een hypotheek legt op de verdere schoolcarrière.”

6:26